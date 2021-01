Dessin

Comme tous les weekends, un rappel pour le concours de dessin. Pour l'instant nous sommes trois à participer (c'est deux de plus que prévu). Merci de me dire dans les commentaires si vous comptez participer. Le thème imposé: un personnage féminin provenant du monde du JV. Il faut aussi chosir l'une des contraintes suivantes:1) Contrainte 1: le/les personnages doivent être dessinés dans un style Chibi2) Contrainte 2: le dessin doit être fait en nuance de gris3) Contrainte 3: le dessin doit représenter une situation comiqueDeux choses: j'accepte que du Pegi < 16 et il faut toujours signer son dessin. Bien sûr, je n'accepte pas le plagiat. Vous pouvez m'envoyer vos dessins à cette adresse gkdessinconcours@hotmail.com ou utiliser #GKDessinConcours si vous publiez votre dessin sur instagram. La date limite pour me rendre le dessin est le 2 février. Le vainqueur sera désigné par la communauté. Voilà voilà.... si vous avez des questions vous pouvez les poster en commentaire. Si il y a suffisamment de participants, il y aura un prix (très modeste car c'est moi qui finance).En attendant, voici ma seconde sculpture sur bois qui a terminé chez un ami. Perso, c'est pas ma préféré.Voici les diffèrentes étapes: (1) Dessin sur papier (inspiré de plusieurs dessins sur internet) (2) reproduire le dessin sur le bois (3) creuser le bois (4) mettre de la résine noir.