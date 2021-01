Dessin

Dans mon précédent article, j'ai émis l'idée de créer un concours de dessin et plusieurs membres du site ont semblé intéressé. Pour cette première tentative, on va commencer simple avec pour thème imposé: un personnage féminin provenant du monde du JV. Les participants pourront aussi choisir l'une des contraintes suivantes:1) Contrainte 1: le/les personnages doivent être dessinés dans un style Chibi2) Contrainte 2: le dessin doit être fait en nuance de gris3) Contrainte 3: le dessin doit représenter une situation comiquePour le premier concours je préfère rendre les contraintes optionnelles. Deux choses: j'accepte que du Pegi < 16 et il faut toujours signer son dessin. Bien sûr, je n'accepte pas le plagiat. Vous pouvez m'envoyer vos dessins à cette adresse gkdessinconcours@hotmail.com ou utiliser #GKDessinConcours si vous publiez votre dessin sur instagram. La date limite pour me rendre le dessin est le 2 février. Le vainqueur sera désigné par la communauté. Voilà voilà.... si vous avez des questions vous pouvez les poster en commentaire. Si il y a suffisamment de participants, il y aura un prix (très modeste car c'est moi qui finance).En attendant, voici mon dernier dessin sur jujutsu kaisen. Manga que j'ai découvert grâce à l'adpatation en animé (je suis à jour sur le manga). Mon avis rapide: bien mais sans plus.