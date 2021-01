Je me suis enfin décidé en ce début d'année à monter un pc.

Me manque plus que la carte graphique que je désespère de trouver à prix correct mais je continue mes recherches.

Je pense avoir tout branché correctement :



Ecran Dell S3220DGF

Boitier Thermaltake S100TG

B550M tuf gaming wifi

Ryzen 5 3600X

16 Go en 3000 ballistix en CAS 15

Ventirad Deep cool

SSD Nvme 512GO crucial, je rajouterai 1TO en ssd

Alimentation Antec 650W semi modulaire

Clavier souris Steelseries



J'ai une petite question aux personnes qui ont l'habitude de monter les pc, je voulais tester pour voir si tout fonctionnait correctement mais rien ne s'affiche à l'écran.



Faut il absolument la CG avant de faire quoi que ce soit ?



Merci pour votre aide.