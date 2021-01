Salut les amis, je vous souhaite a tous et a toutes une EXCELLENTE année! bien meilleur sur tous les points que ce qui aura été une véritable année pourries (2020)Je vous fais découvrir une magnifique figurine master star pieces de son goku en two dimensionsvous l'avez peut être déjà vu chez marty , mais moi je viens a peine de la recevoir et je voulais vous faire partagé donc voilaa bientôt la commu gamekyo

Who likes this ?

posted the 01/01/2021 at 10:29 AM by ogeaso