Bonjour j'ai commancer une partie hier, j'ai fais 3h d'exploration et j'ai voulu continuer l'histoire principale et je suis coincé sur un bug dans l'histoire principal



A ce que j'ai vu sur jeuxvideo.com si je joue avant que la mise a jour 1.02 s'installe bah il y a un bug dans une mission principal et la seul solution que j' ai c'est de recommencer a zero.



Si quelqu'un a trouve une solution autre que recommencer une partie, ça m'intéresse.