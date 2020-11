Bonjour, Je rencontre un problème avec le fameux quick resume de la XSX. J'ai essayé avec seulement 2 jeux : gears 5 et ori 2 et si quand je lance ori je vois bien apparaître la notification en haut a droite ça ne fonctionne pas sur gears. Résultat à chaque fois que je quitte ce dernier pour basculer sur ori, le jeu reboot. J'ai peut-être rater un truc ?

posted the 11/11/2020 at 12:00 AM by malcomz