War Thunder au rapport pour la New Gen

On en parle moins que d'autres maisfait partie des jeux à suivi les plus endurants de ces dernières années : déjà au rapport pour le lancement de la PS4 en 2013, le titre sera de nouveau présent dès la sortie de la Xbox Series et la PlayStation 5 avec des versions propres.De fait, nous aurons droit à du 4K/60FPS sur les deux machines (résolution moindre sur S, évidemment), le cross-play toujours disponible et un boost technique via une MAJ du moteur, chose qui affectera également les versions PS4 & One.Pour rappel, c'est du F2P donc pour les curieux, ne vous faîtes pas prier...