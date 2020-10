Dragon Ball Z Kakarot : présentation et date de sortie pour le jeu de cartes (gratuit)

On en parlait justement ce matin donc sachez-le : le jeu de cartessera livré gratuitement à tous les possesseurs dele 28 octobre via une MAJ.Une présentation vidéo s'impose donc pour ce mode bien complet dans ses intentions, avec classements, matchmaking et tournois chaque mois au point de se demander si ça ne finira pas par arriver en format F2P un jour ou l'autre.