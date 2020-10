Fallout 76 : la Confrérie de l'Acier fera son grand retour dans la mise à jour de décembre

Bien moins dramatique qu'il ne l'était à sa sortie,continue de vivre sa carrière et accueillera en décembre une nouvelle MAJ d'importance avec « Aube d'Acier » qui sans aller aussi loin que le bouleversement de l'upgradese chargera d'apporter tout un tas de choses neuves coté contenu, dont :- L'arrivée de la Confrérie de l'Acier- Tout un tas de nouvelles quêtes et PNJ- De nouvelles zones- Plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations- Un suivi avec de nouvelles quêtes sur ce thème même en 2021En attendant, Bethesda rappelle que débutera ce 29 octobre (18h00) l'event Halloween, vous invitant à vous rendre à Helvetia pour lancer la mission. La quête restera active jusqu'au 2 novembre (même heure).