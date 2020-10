Visage sortira enfin le 30 octobre

Petite arlésienne qui misait dès le départ sur la mort depour donner le change,aura réussi à arriver au bout de ses intentions et fera finalement partie des sorties de la période Halloween : lancement prévu (uniquement en dématérialisé) ce 30 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, pour 34,99€ dans tous les cas.Les PCistes peuvent d'ailleurs encore le récupérer sous forme Early Access via Steam jusqu'au 28 octobre afin de se faire tout de même 10 balles d'économies.Voici également un nouveau trailer pour ce jeu évidemment horrifique qui nous emmènera visiter une immense maison, ancien théâtre d'un massacre entre membres de la même famille. L'expérience reposera sur ce que proposait: vous êtes constamment sans défense et devrez maintenir l'équilibre entre vous cacher dans l'obscurité et éviter d'y rester trop longtemps afin de ne pas sombrer dans la folie (qui, pas de bol, attire plus facilement les entités du coin).