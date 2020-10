Little Nightmares II : un trailer pour Halloween

ne fait pas partie des productions livrées pour la période Halloween mais Bandai Namco souhaite profiter du contexte pour nous en livrer un nouveau trailer, accompagné d'une nouvelle présentation de gameplay signée Game Informer.Cette suite arrivera effectivement le 11 février 2021 en premier lieu sur PC, PS4, One et Switch. Des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont bien au programme mais réclameront un peu plus de temps (la petite équipe de Tarsier fait tout ce qu'elle peut), et bénéficieront dans tous les cas de l'upgrade gratuite.