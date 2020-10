Super Meat Boy Forever montre qu'il vit toujours

Neuf ans de chantier etn'a toujours pas de date de sortie mais la team toujours très motivée nous a refilé un nouvel aperçu de taille avec plus de 3h de présentation durant un Live Stream pour illustrer les premiers environnements et leur version Dark pour un jeu qui, selon la promesse initiale, proposera environ 7200 niveaux (et 15 personnages jouables, en passant).Un titre toujours attendu sur PC, PS4, One & Switch avec du 60FPS pour tout le monde mais au point où nous en sommes, on attendra de voir si tous les supports sont maintenus d'ici le lancement qui rappelons-le interviendra en premier sur l'Epic Games Store (coté PC du moins).