Le Story Trailer de Destiny 2 : Beyond Light

est toujours attendu pour le 10 novembre sur la totalité des supports et Bungie nous en offre le Story Trailer de ce nouveau point de départ qui nous emmènera sur Europe (la lune gelée de Jupiter) avec au programme :- De nouvelles missions scénarisées- Un nouveau pouvoir élémentaire- Un raid à six joueurs (Deep Stone Crypt)- Du nouveau matosRappelons en outre que :sera directement proposé Day One aux abonnés Game Pass.- L'upgrade Next Gen (gratuite) attendra le 8 décembre avec 4K/60FPS, améliorations des temps de chargement et possibilité de régler le FOV.