Age of Empires III DE : trailer overview à J-1

C'est demain (le 15 octobre) que les stratèges pourront lancersur PC, aussi bien sur Steam que le Microsoft Store, et en voici le trailer overview pour tout savoir de cette réédition signée Tantalus Media avec à nouveau une refonte sonore et graphique pour la 4K, du multi online, une nouvelle interface mais aussi du contenu pleinement inédit : deux modes de jeu et deux civilisations (Incas et Suédois).Le prix sera de 19,99€ (44,99€ si vous optez pour la trilogie) en rappelant qu'il sera directement inclus dans le Game Pass, et qu'un quatrième épisode tout neuf est toujours en préparation.