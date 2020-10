Encore à l'état de rumeur la semaine dernière, le report du projetde Square Enix (et People Can Fly) est confirmé : le titre ne verra pas le jour pour cette fin d'année mais pour le 2 février 2021.L'éditeur souhaite tout de même annoncer deux bonnes nouvelles :- Le jeu sera total cross-play sans restrictions.- L'upgrade Next Gen sera gratos.