Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau s'offre une grosse présentation de gameplay

Deuxième et dernier morceau du TreeHouse,a également eu droit à une grosse présentation de gameplay pour surtout mettre en avant Zelda et Urbosa, deux des personnages jouables de cette préquelle de BOTW attendue le 20 novembre prochain sur Switch.On remarquera en outre que coté menu, tout le HUD est piqué du jeu de base, dont la carte et l'inventaire plein d'armes qui ne se casseront pas ici, ce qui n'empêchera pas de looter des doublons à détruire pour obtenir des matériaux afin d'améliorer les plus importantes.