COD Cold War dévoile son mode Zombies

Après avoir fait le point sur sa campagne solo puis le mode multi,montre maintenant son dernier morceau : l'indispensable mode Zombies.Toujours scénarisé et toujours jouable jusqu'à quatre, ce mode devrait se montrer plus difficile de base vu que l'augmentation en puissance sera davantage poussée par le Pass de Combat et le fait que la progression est (comme précédemment annoncé) unifiée avec les autres modes de jeu.Activision tient d'ailleurs à rappeler qu'à l'instar du multi, et comme pourfinalement, la totalité du suivi fait de nouveaux chapitres sera gratuit, toute la monétisation passant par les Pass de Combat qui se renouvelleront à chaque saison comme le veut la mode.