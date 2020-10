Précédemment annoncé dans le cadre des 35 ans de Mario, le judicieusement nomméest à présent disponible sur l'eShop, gratuitement et uniquement pour les abonnés Nintendo Switch Online.Un petit jeu bonus qui reprendra les mécaniques d'un: redécouvrir le jeu d'origine (avec quelques modifications) mais face à 34 autres joueurs qui pourront vous envoyer des pièges et inversement, le but étant évidemment de terminer le premier.