Serious Sam 4 : trailer de lancement

Pour le lancement desur PC (et Stadia), Devolver Digital vient d'en publier un Story Trailer vu que, sachez le, il y a apparemment un scénario pour ce quatrième épisode qui en fait une préquelle pouvant se résumer comme suit : de méchants extra-terrestres, et Sam « Serious » Stone va leur défoncer la tronche (seul ou en coop). Voilà.Sinon toujours aucune nouvelle des versions consoles.UPDATE :- Le trailer de lancement qui va avec.