ManEater de retour sur PS5 et Xbox SX

Plaisir coupable par excellente,va revenir dans des versions spécialement conçues pour la Xbox Series X/S et la PlayStation 5, et ce pour le lancement de chacune. Seront donc proposés de la 4K, du HDR, du Ray Tracing, du 60FPS, l'exploitation de la DualSense et de nouveaux effets, que l'on pourra récupérer gratuitement si vous avez déjà acheté le jeu sur une console de la même famille. Joueurs PC sont également concernés mais attendront début 2021.Deep Silver n'oublie pas qu'une version Switch est également dans les cartons, et que d'autres choses pourraient bien arriver prochainement pour ce titre ayant réussi à passer le million de ventes. Extension ? Suite ?(Pas de nouveau trailer donc on remet l'original)