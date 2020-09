Bright Memory au lancement de la SX

sera disponible pour le lancement de la Xbox Series mais on vous arrête tout de suite en précisant quelque chose d'important :, ce n'est pas. Nuance.Le second cité est en effet apparu dès le premier show SX au printemps dernier, et n'a toujours pas de date de sortie, tandis queest en quelque sorte le projet initial disponible sur Steam depuis un moment. D'ailleurs, s'il n'y a pas d'entourloupe sur le prix, ça devrait coûter moins de 10 balles.