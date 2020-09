Myst s'offre un remake pour la VR

Œuvre indéniablement culte pour les PCistes (et pas que),va donc revenir prochainement sous la forme d'un remake sous Unreal Engine spécialement conçu pour la réalité virtuelle, chose en totale adéquation avec le jeu il faut avouer, et ce sera d'abord sur l'Oculus Quest pour une trentaine d'euros, sans date pour le moment.Et que ceux qui veulent découvrir ce mythe avec des options d'accessibilité bienvenues (ou le redécouvrir avec des énigmes placées aléatoirement) se rassurent : l'exclusivité Quest n'est que temporaire et le titre sortira ensuite sur PC, aussi bien en standard qu'en VR, mais aussi sur d'autres supports encore non spécifiés.