Amnesia : Rebirth débarquera pour Halloween

Comme chaque année, les éditeurs profitent de la période Halloween pour nous lâcher quelques expériences plus ou moins flippantes et pour 2020, en plus deet, nous aurons doncle 20 octobre sur PC et PlayStation 4 comme vient de le confirmer Frictional Games qui nous gratifie d'un nouveau trailer.Contrairement à ce que laisse supposer le titre, non, ce n'est pas un remake mais bien un épisode totalement inédit qui nous emmènera dans le désert algérien où dans sa quête de vérité, le pauvre Tasi Trianon devra faire face aux fondamentaux de la franchise : apprendre à contrôler sa peur et gérer l'obscurité face à des créatures bien peu commodes.