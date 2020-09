Crysis Remastered : le trailer 8K à J-3

Avec un certain retard qui visiblement n'aura pas été inutile,arrivera ce 18 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et c'est de nouveau le premier des trois cités qui est à l'honneur avec ce trailer tech que vous pourrez mater si vous le pouvez en 8K/60FPS, l'une des nombreuses features de cette édition avec le Ray Tracing.Espérons pour les fans que tout cela permettra à Crytek de se refaire la main en vue d'un quatrième épisode, ne serait-ce que pour oublier le très mitigé Crysis 3 (qui avait au moins un magnifique arc).