Twin Mirror a enfin une date de sortie

Plus d'un an de report auront été nécessaires à Dontnod pour finaliser son projeten collaboration avec Bandai Namco, disposant maintenant d'une date de sortie précise : le 1er décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Aprèschez Microsoft, cette nouvelle aventure narrative (et fantastique) nous contera les déboires d'un homme revenu à sa ville natale et qui va se réveiller un beau matin à coté d'une chemise imbibée de sang.