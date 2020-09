Puyo Puyo Tetris 2 : upgrade gratuite Next Gen et trailer du mode Aventure

Parce que les fans de Puyo Puyo et Tetris (voir des deux à la fois) peuvent être partout, SEGA ne fera pas de jaloux en sortant finalement sonsur la totalité des supports, donc le 8 décembre sur PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. La version PS5 n'est pas datée même si l'on se doute bien que la console sera dans les bacs à cette date, et celle sur PC (Steam) attendra début 2021.On nous signale en outre la possibilité d'upgrader gratuitement vos versions old-gen comme un peu partout ailleurs, et on termine avec un trailer illustrant le mode Aventure qui renforcera au moins le contenu solo. Ceux qui chopperont une édition Day One (au même prix que la standard, donc 39,99€) repartiront avec un pack de cartes spéciales pour ce mode, aux couleurs de Sonic.