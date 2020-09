Crash Bandicoot 4 : un trailer pour la démo jouable

Nouvel aperçu depour débuter cette nouvelle semaine d'actualité, et que ce soit la nouvelle vidéo d'IGN ou le trailer d'Activision, chacun reviendra sur le nouveau système de masques avec les pouvoirs associés.Le trailer sert également à rappeler qu'une démo jouable arrivera ce 16 septembre uniquement pour ceux qui ont précommandé le jeu que ce soit sur PlayStation 4 ou Xbox One, avec deux niveaux pour pouvoir prendre en main Crash et Neo Cortex.Le jeu complet arrivera lui le 2 octobre.