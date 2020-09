Ys Origin a une date de sortie sur Switch

Déjà disponible sur d'autres supports, du PC à la Xbox One en passant par la PlayStation 4 et la PS Vita,va enfin débarquer sur l'eShop Switch et ça tombera précisément le 1er octobre comme l'indique ce nouveau trailer, en rappelant qu'il sera possible de chopper une version boîte à condition de la précommander chez Limited Run Games, et ce jusqu'au 6 septembre.Les fans s'en serviront pour patienter jusqu'à l'arrivée deen février prochain, uniquement sur PS4 dans un premier temps puis quelques mois après (été 2021) sur PC et Switch.