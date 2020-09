COD Black Ops : Cold War et Fortnite se montrent sous Ray Tracing

On revient une dernière fois sur le show GeForce pour signaler que deux autres jeux vont bénéficier des technologies Ray Tracing/DLSS, dont un assez inattendu (ou pas tant que ça finalement) puisqu'il s'agit de, toujours l'un des jeux les plus populaires de la planète sauf sur mobile pour le moment, si vous avez suivi l'affaire. Pas de date pour la MAJ en revanche.Bien moins surprenant,fera de même et si le trailer ne montre pas grand-chose, on promet surtout pour les joueurs multi un mode « Low-Latency » qui réduira selon les promesses la latence de 50 %.