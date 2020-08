Borderlands 3 dévoile son quatrième DLC

continue tranquillement sa carrière et alors qu'il tourne actuellement en event « Léger Chaos » jusqu'au 3 septembre avant d'enchaîner sur une semaine de boost à thune, c'est donc le 10 septembre que sortira le quatrième DLC inclus dans le Season Pass, nommé « Krieg le Sadique et l'Incroyable Butin de Portel » et présenté dans le trailer ci-dessous.Ici, on partira directement dans l'esprit d'un parfait psychopathe comme il en pullule dans l'univers de Gearbox (mais lui, ce serait le plus grand de tous), l'occasion comme d'habitude de découvrir de nouvelles zones, plein de nouvelles missions, des armes inédites et un Level qui grimpera cette fois à 65.