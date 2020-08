Crash Bandicoot 4 : longue vidéo de gameplay pour les stages bonus ''Flashback''

Après avoir furtivement annoncé les niveaux dits « Flashback » dedurant la conférence d'ouverture GamesCom, Activision est de nouveau reparti du coté des influenceurs de la communauté (ici avec cette vidéo venue du canada) pour nous présenter plus en détails ces stages bonus qui vont représenter un certain degré de challenge pour les compléter à 100 %.« Crash 4 » sortira dans les bacs PlayStation 4 et Xbox One le 2 octobre, et n'a pas encore été annoncé sur d'autres supports, que ce soit actuels (PC et Switch) ou les deux à venir.