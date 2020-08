Le retour de Turrican en deux compilations

Les fans, naïfs ou utopistes si ce n'est les deux, espéraient un nouvel épisode mais il s'en sera rien : le retour de la franchisese fera par le biais de non pas une mais deux compilations « Anthology », fruit d'un partenariat entre Factor 5 (qui existe toujours, oui) et le distributeur Strictly Limited Games qui se chargera de mettre tout ça en boîte.Pas encore de date mais coté prix, c'est donc 34,99€ la compilation quel que soit le support, 99,99€ pour le collector qui réuni les deux en plus de quelques bonus dont un documentaire sur Blu-Ray, et enfin 199,99€ l'ultra-collector de bourgeois qui s'amusera à ajouter entre autres choses une figurine de 20cm et une grosse boîte façon Amiga incluant un truc qui n'existe plus à notre époque moderne : un manuel.- Turrican (Amiga)- Turrican 2 (Amiga)- Super Turrican (Snes)- Super Turrican Director's Cut (Snes)- Mega Turrican Score Attack (Mega drive)- Turrican 3 (Amiga)- Mega Turrican (Mega Drive)- Mega Turrican Director's Cut (Mega Drive)- Super Turrican 2 (Snes)- Super Turrican 1 Score Attack (Snes)