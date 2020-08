Jurassic World Evolution : trailer et date Switch

Déjà disponible depuis deux ans sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le jeu de gestion à succèsviendra gonfler son quota de ventes avec une version Switch désormais attendue pour le 3 novembre, mondialement.En voici le trailer, en notant bien qu'il s'agira directement de la « Complete Edition » incluant donc tout le contenu sorti en post-launch, et il y a de quoi faire à ce sujet.