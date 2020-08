Control : le DLC AWE disponible (avec son trailer)

505 Games signale que le dernier DLC de(AWE) est désormais disponible comme l'atteste ce trailer de lancement qui rappelle également que l'édition « Ultimate » vient d'être lancée sur Steam, celle-là même qui arrivera ensuite sur PlayStation 4, Xbox One et l'EGS pour le 10 septembre, puis enfin sur PlayStation 5 et Xbox Series X dès que possible.N'oubliez pas que l'upgrade gratuite Next Gen n'est valable qu'avec cette édition, pour diverses raisons pas vraiment validées par la communauté mais business is business.