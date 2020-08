Mafia DE : 17 minutes de gameplay

Si l'on sait déjà quesera présent durant la conférence d'ouverture GamesCom ce soir (à partir de 20h), 2K Games ne souhaite pas attendre davantage pour nous refourguer un très gros aperçu avec ces 17 minutes de gameplay, saupoudrées de quelques visuels supplémentaires pour ce remake pur jus sur tous les aspects : moteur, rendu, dialogues et cinématiques inédites, nouvelles séquences de gameplay, jouabilité revue, musiques réenregistrées… La totale.Si tout s'était passé comme prévu, nous aurions pu le prendre en main dès demain mais il faudra patienter jusqu'au 25 septembre, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.