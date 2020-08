Focus Home nous dévoile une présentation de gameplay pour, énième adaptation de l'univers Games Workshop qui se présente ici sous la forme d'un pur tactical avec trois maisons et ce qu'il faut de personnalisation, que ce soit dans l'apparence, le gros matos et les compétences.Prévu pour ce 8 septembre sur PC/PS4/One, le titre donnera accès à une longue campagne scénarisée, accompagnée de modes Escarmouches et Opérations pour prolonger l'expérience à plusieurs.