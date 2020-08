Wasteland 3 dévoile son mode coop

A seulement une semaine du lancement de, InXile nous révèle plus en détails le mode coopération qui permettra donc (uniquement en ligne) d'inviter un joueur qui devra au préalable faire avec la sauvegarde de l'hôte. A l'instar d'un, le mode coopération séparera l'escouade en deux groupes même s'il sera possible de changer certaines choses, comme laisser l'hôte contrôler son seul héros et laisser les trois compagnons à l'invité (ou inversement).A la fin de la session, l'invité bénéficiera d'une copie de la sauvegarde, soit pour reprendre ensuite avec l'hôte où ils se sont arrêtés, soit pour poursuivre l'aventure en solo dans son coin.sortira ce 28 août sur PC/PS4/One, et sera directement intégré au programme Game Pass pour les joueurs PC et Xbox One. Vous pouvez d'ailleurs le pré-télécharger pour gagner du temps.