Hitman 3 : l'EGS récupère l'exclusivité sur PC + trailer d'une nouvelle destination

Epic Games Store se refait un bon coup en récupérant, sur PC, l'exclusivité temporaire dedès sa sortie en janvier prochain, ce qui n'empêchera heureusement pas ceux qui possèdent les deux premiers sur Steam de pouvoir récupérer leurs sauvegardes, et donc pouvoir rejouer les missions directement sur le troisième épisode. Notez d'ailleurs quepremier du nom (le reboot plutôt) sera du coup offert sur l'EGS sur 27 août au 3 septembre.Rien ne change pour le reste puisque le jeu sortira bien en même temps sur PS5, Xbox SX, PS4, One et Stadia, avec l'exclusivité VR coté Sony.Enfin, on accompagne le communiqué avec un nouveau trailer pour présenter Dartmoor (Angleterre), deuxième destination de ce chapitre final.