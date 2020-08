Succès venu d'un peu nulle part,vous proposera de rendre à nouveau complètement barge les pauvres humains non pas seul mais avec un compagnon, le développeur annonçant une MAJ gratuite le 23 septembre pour un mode coopération (exclusivement en local).Toutes les versions sont concernées, et le titre en profitera pour sortir sur Steam et Itch.io à la même date.