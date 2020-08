IO Interactive évoque ce que Hitman 3 proposera à la sortie (et ce qu'il ne proposera pas)

IO Interactive a lâché un communiqué pour faire le tour du contenu deà son lancement prévu en janvier 2021 (PC/PS5/SX/PS4/One) avec la volonté de tout balancer d'entrée même si diverses choses doivent passer à la trappe pour des raisons de temps et de budget.On retrouvera donc l'essentiel avec :- La campagne qui mettra fin à la trilogie- Le mode « Cible Fugitive »- Le mode « Escalade »- Le mode « Contrats »- Le mode « Sniper Assassin »- L'expérience VR (uniquement sur PlayStation)On apprend donc que cette fois, le mode « Sniper Assassin » se jouera uniquement en solo et que l'expérience coop deverra prochainement ses serveurs fermer. IO Interactive déclare néanmoins qu'ils donneront une solution pour pouvoir débloquer ensuite les trophées/succès associés.Dans le même ordre d'idée, le « Ghost Mode » ne reviendra pas danset disparaîtra des serveurs dece 31 août. La tenue « The Phantom Suit » pourra néanmoins être débloquée pour le fun, et IO Interactive garde à l'esprit la volonté de retenter des expériences multijoueur à l'avenir.