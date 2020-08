Hitman 3 VR : premier carnet de développeur

C'était l'une des annonces surprises du State of Play et IO Interactive revient donc sur le sujetavec un premier carnet de développeur pour nous indiquer les changements de gameplay évidents pour que la formule puisse s'adapter non seulement à la réalité virtuelle mais également à la première personne.Car les développeurs nous promettent à nouveau que nous aurons accès à l'intégralité du contenu, mais que outre une immersion d'un tout autre rapport, il faudra adapter certaines choses comme les mécaniques d'infiltration (qui ne peuvent fonctionner exactement comme en vue TPS) mais aussi évidemment l'exploitation des armes à feu.Si le focus est évidemment mis sur le troisième épisode, il est bon de rappeler que les possesseurs du casque de Sony pourront également accéder au contenu des deux premiers, à condition de transférer leurs sauvegardes dans ceattendu pour janvier 2021.