The Walking Dead Onslaught : la seconde adaptation VR trouve date sur PC et PS4

Après, une autre adaptation en VR de la franchisedoit arriver cette année, cette fois officiellement tirée de la série TV d'AMC encore en cours, l'occasion donc de retrouver Rick et Daryl dans cet évident mélange entre action et survie face à des hordes de crevards.Et donc outre ce trailer, on nous confirme maintenant que ça sortira le 29 septembre aussi bien sur PC (Oculus, Steam VR Index & Vive) que sur PlayStation 4 (PSVR, forcément).