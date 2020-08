Vader Immortal : trailer et date pour l'édition PSVR

Les choses se précisent concernant la sortie deen édition PlayStation VR puisque ce sera le 25 août que débarquera ce portage directement en édition complète, donc incluant les trois épisodes en plus d'un mode dojo en bonus, qui ne sera pas du luxe vu l'expérience assez courte (environ 1h par épisode).Pas de prix annoncé mais vu l'offre coté Oculus, on devrait varier entre 20 et 25€.