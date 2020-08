Crash Bandicoot 4 aura donc 4 persos jouables

Le dernier State of Play de Sony aura démarré avec l'une des licences pionnières de la marque PlayStation, quand bien même elle n'est plus exclue depuis bien longtemps déjà, l'occasion d'apprendre quene proposerait non pas 3 mais 4 personnages jouables, Dingodile (de Crash 3) venant se rajouter à Coco, Neo Cortex, et bien entendu Crash lui-même.Le trailer évoque également la possibilité de débloquer divers costumes et des niveaux style miroir (mais pas que). Sortie prévue le 2 octobre, uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One (pour l'instant).