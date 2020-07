Yo-Kai Watch Jam : un troisième trailer

Level-5 met en ligne un troisième trailer pour son, qui comme on l'a dit à de nombreuses reprises ressemble à une ultime tentative de sauver la licence même si les moyens n'y sont pas entre son prix élevé (l'équivalent de 45 balles) n'empêchant pas DLC et micro-transactions, l'absence de multi au lancement et la sortie uniquement en dématérialisé.Les japonais jugeront la chose à partir du 13 août, uniquement sur Switch dans un premier temps puisque la version PS4 a également été reportée à « plus tard ».