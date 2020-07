Undead Labs officialise State of Decay 3

On savait depuis le rachat du studio qu'Undead Labs préparaiten marge du suivi essentiel au deuxième épisode : et c'est cette fois confirmé en bonne et due forme avec un premier teaser qui indique que la faune « vener » viendra taquiner les survivants en plus des habituels zombies.Rien de plus pour le moment, et à voir maintenant si le titre prendra bien des proportions MMO comme le souhaitaient les développeurs à une époque.