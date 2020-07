Les autres annonces du Devolver Direct

Outre les quelques jeux cités plus bas sur le fil d'actualité, le Devolver Digital a permis de repartir avec quelques petits morceaux dont on va vous faire le résumé rapide ci-dessous :sortira le 23 juillet sur tous les supports, et sera directement dans le Xbox Game Pass (aussi bien PC que Xbox One).- L'éditeur a récupéré la main sur(préalablement à Sony Music) et arrivera sur PC et Switch, mais n'a pas encore de date pour le moment.- Purement dans le délire du moment, Devolver s'est associé à Flying Wild Hog (Shadow Warrior) pour sortira sur Steam(c'est gratuit), un « simulateur de marketing prenant place dans un Convention Center abandonné ».- Ce même Devolver prendra en charge le premier projet du studio « Beans Team », fondé par quelques anciens d'Ubisoft dont Gabriela Salvatore et Dean Evans, la première ayant bossé en game-designer sur quelques uns des derniers(le 5 et Primal) tandis que le second a également pu toucher à cette licence via(en directeur créatif).