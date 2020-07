Yo-Kai Watch Jam trouve date au Japon

Level- annonce que c'est le 13 août que sera lancé au Japon, nouvelle tentative pour ressusciter cette franchise autrefois à succès et à moins d'une surprise, ça semble assez mal parti pour commencer. Notez donc :- Cette date ne concerne que la version Switch (« plus tard » sur PS4).- Pas de version boîte.- Vendu au prix de 4.800 yens (l'équivalent de 45€) mais déjà fourni de petits DLC (personnages, soutiens, micro-transactions…).- Malgré son coté Blasters, il n'y aura pas de multi au lancement mais « plus tard » via une MAJ.On a vu mieux pour relancer une série dont les ventes sont en chute libre, et l'on se souviendra une fois de plus qu'il n'y a plus aucune nouvelle de la version occidentale de, pourtant sous-entendue depuis 2019.