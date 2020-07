Les Royaumes d'Amalur reviendront le 8 septembre

Préalablement confirmé par THQ Nordic, le remaster dea maintenant droit à une date de sortie et ce sera pour le 8 septembre sur PC/PS4/One avec un gameplay affiné, du nouveau contenu et une rehausse visuelle qu'on attendra de vérifier puisque l'on doit se contenter ici d'un trailer CG et d'une présentation de l'habituelle Collector.Bonne nouvelle néanmoins pour les fans et ceux qui veulent démarrer l'aventure : une grosse extension pleinement inédite est en chantier (de son nom) et sortira en 2021.