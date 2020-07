5 Lives Studios a partagé une bonne grosse vidéo de gameplay deen basant sa présentation sur la fin du premier chapitre, donc suffisant pour en voir un peu plus sur les mécaniques de chasse & craft et surtout le développement de notre petit bateau qui pourra voguer de plus en plus loin pour permettre d'explorer de plus en plus d'îles aux multiples secrets.Édité par Deep Silver, le titre sortira le 28 août sur absolument tous les supports du moment (PC, PS4, One, Switch et Stadia).